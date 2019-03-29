«Крылья Советов» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 21-го тура РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 29 марта и начнется в 18:30 мск.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.45.



«Арсенал» ещё в прошлом году, когда команду тренировал Кононов, стал в атаке очень активен. Туляки на выезде очень неплохо играют на контратаках за счёт своих быстрых футболистов линии нападения. Но всё-таки здесь я отталкиваюсь от «Крыльев Советов», которые с приходом Джано и Самедова однозначно стали интереснее играть в атаке. Неслучайно волжане выиграли в последних играх.



Мне представляется, интереснейший матч будет, чуть ли не лучший в туре. Думаю, с забитыми мячами проблем не будет. Предпочтение же отдаю самарской команде, которая поймала хорошее настроение после побед и плюс играет на своём поле", — отметил Ловчев.

«Крылья Советов» — «Арсенал». Прогноз: самарцы прервут сухую серию туляков Самарцы в трёх весенних матчах забили восемь голов, а команда Черевченко не пропустили ни одного.