Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 29 марта и начнется в 18:30 мск.
Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.45.
«Арсенал» ещё в прошлом году, когда команду тренировал Кононов, стал в атаке очень активен. Туляки на выезде очень неплохо играют на контратаках за счёт своих быстрых футболистов линии нападения. Но всё-таки здесь я отталкиваюсь от «Крыльев Советов», которые с приходом Джано и Самедова однозначно стали интереснее играть в атаке. Неслучайно волжане выиграли в последних играх.
Мне представляется, интереснейший матч будет, чуть ли не лучший в туре. Думаю, с забитыми мячами проблем не будет. Предпочтение же отдаю самарской команде, которая поймала хорошее настроение после побед и плюс играет на своём поле", — отметил Ловчев.
«Крылья Советов» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 21-го тура РПЛ