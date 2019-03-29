«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата» на первый матч серии плей-офф

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на первый матч финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи 29 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Ставка: тотал больше 10,5 бросков в створ «Авангарда» в первом периоде за 1.90.



«Стиль игры «Авангарда» с постоянным давлением крайне энергозатратен, и ближе к середине противостояния этот фактор может сказаться. Но свежие «ястребы» чрезвычайно хороши, потому что стабильно превосходят соперника в движении. Достаточно вспомнить их первые матчи в каждой серии: 6:0 с «Ак Барсом» (42-21 по броскам) и 3:1 с «Барысом» (38-16).



Уфе крайне важно вытерпеть стартовый натиск хозяев, ведь предыдущие соперники омичей получали к исходу 20 минут первого матча по 0:2. Вариантов несколько: ТБ 10,5 бросков в створ «Авангарда» в первом периоде за 1.90, ТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.67 и П1 в первом периоде за 2.43. С «Ак Барсом» на указанном отрезке было 13 попаданий в створ, с «Барысом» — 15.



В серии против «Автомобилиста» уфимцы не мешали бросать от бортов и синей линии, вместо этого насыщая зону перед воротами. «Ястребы» склонны нагружать вратаря из любых позиций, по такой игре многое решит зачистка пятака: без добивания или трафика перед воротами пробить Метсолу открытым броском с плохой позиции фактически нереально».

«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: «ястребы» активно проведут дебют Три рискованные ставки на первый матч финала Восточной конференции.