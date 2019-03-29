«Химки» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд в матче Евролиги

Сегодня, 29 марта, состоится матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» — ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.31. Шансы подмосковного клуба оценены в 4.45, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.50.



Ставку на победу ЦСКА с учётом ОТ можно сделать за 1.28, а на победу «Химок» — за 4.00.



Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 2.00, а на ТМ 168,5 очка — 1.79. Победа «Химок» с форой "+8" оценивается в 1.90, победа «армейцев» с форой "-8" — в 1.94.



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