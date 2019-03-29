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Согласно котировкам, «Хоффенхайм» победит «Байер» в матче Бундеслиги

Согласно котировкам, «Хоффенхайм» победит «Байер» в матче Бундеслиги
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Байер». Начало встречи 29 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.

Букмекеры считают «Хоффенхайм» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 2.34. Шансы «Байера» на победу оценены коэффициентом 2.89. Поставить на ничью можно за 3.96.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.33, а на ТМ 2,5 гола — за 3.18.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.33. Победа «Хоффенхайма» всухую идёт за 5.95.

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