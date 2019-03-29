«Олимпиакос» выиграет у «Жальгириса» в матче Евролиги, считают эксперты

29 марта в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся «Олимпиакос» и «Жальгирис». Начало — в 22:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Олимпиакос» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.68. Шансы литовского клуба оценены в 2.58, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.50.



Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 2.43, а на победу «Олимпиакоса» — за 1.62.



Коэффициент на ТБ 153,5 очка — 2.01, а на ТМ 153,5 очка — 1.78. Победа греческого клуба с форой "-3,5" оценивается в 1.95, победа литовцев с форой "+3,5" — в 1.89.



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