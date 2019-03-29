БК «Париматч» может получить долю в bwin Россия

Компания «Диджитал Беттинг», управляющая российской франшизой букмекера bwin, ведёт переговоры о партнёрстве с онлайн-букмекером «Париматч», сообщает «Коммерсант».



«Мы действительно ведём переговоры об опциях стратегического развития этого актива с „Париматч“ и ещё тремя партнёрами, среди которых не только букмекеры. С учётом значительно возросшей конкуренции на рынке в одиночку мы не выведем этот актив на лидирующие позиции», — отметил инвестиционный директор владеющей «Диджитал Беттинг» компании A&NN Investments Рафаэль Абрамян.



A&NN готова делиться долей в проекте, но с «Париматч» переговоры о полной или частичной продаже актива не ведутся, подчеркнул Абрамян.



«Диджитал Беттинг» развивает франшизу bwin в России с ноября 2017 года. Идея запуска принадлежит операционному директору Rambler Group Дмитрию Сергееву, который 25 марта покинул Rambler.



По условиям контракта владелец бренда европейская GVC Holdings за ежегодную фиксированную плату предоставляет лицензию и платформу для приёма ставок, а «Диджитал Беттинг» управляет проектом по букмекерской лицензии. Российская сторона планировала вкладывать в проект € 10 млн ежегодно и спустя три года занять 10% рынка. Сейчас доля рынка «Диджитал Беттинг» оценивается в 0,5-1%.



По оценке «Рейтинга букмекеров», у компании «Париматч» около 4% онлайн-рынка ставок. При этом оператор, согласно источнику, имеет большие планы по развитию: недавно компания провела ребрендинг и подписала амбассадором бойца UFC Конора Макгрегора.



Сообщается, что Дмитрий Сергеев может возглавить «Париматч» в России, причём туда уже перешла часть сотрудников из маркетинга bwin. В компаниях эту информацию не комментируют.