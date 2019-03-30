«Питтсбург» продлит победную серию в матче НХЛ с «Нэшвиллом», считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз», который состоится 30 марта. Начало — в 2:00 мск. «Пингвины» выиграли три матча подряд.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.24, по итогам всей встречи — 1.75.



Шансы «Нэшвилл Предаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.83, а с учётом овертайма — за 2.14.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.70.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.75, меньше 5,5 — за 2.13.



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