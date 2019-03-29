Роджер Федерер — Денис Шаповалов: котировки на полуфинал турнира в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, вышел в полуфинал соревнований, обыграв представителя ЮАР Кевина Андерсона (6)– 6:0, 6:4. За право выйти в финал Федерер сразится с канадцем Денисом Шаповаловым (20).

Согласно котировкам, у канадца меньше шансов в этом матче. Победа Дениса Шаповалова оценивается коэффициентом 4.64, победа с форой «+3,5» гейма — 2.18.



Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.23. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.78.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.08. Тотал больше 22,5 гейма идёт с коэффициентом 2.10.



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