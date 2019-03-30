«Енисей» – «Рубин»: ставка Евгения Ловчева на РПЛ с коэффициентом 2.85

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Енисей» – «Рубин» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 30 марта и начнется в 11:30 мск.



Ставка: ничья за 2.85.



«Когда играет «Рубин», можно всегда ставить на «тотал меньше» — казанцы и сами не забивают, и, как правило, соперникам много создать не позволяют. «Енисей» уже даже не то что бросил играть, а вообще ничего не может показать на поле. Крайне слабая игра сейчас у красноярцев.

«Рубин» же также в атаке ничего особого собой не представляет. Вот и получается, что здесь столкнутся команды со слабым нападением. Думаю, что матч закончится вничью", — отметил Ловчев.

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