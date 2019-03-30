«Ростов» — «Урал»: ставка Р. Билялетдинова на РПЛ с коэффициентом 6.75

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал». Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск.

Ставка: точный счёт 0:0 за 6.75.

«Урал» уделяет особое внимание обороне. Кто у «Ростова» будет готов её проходить проникающими атаками, непонятно. Алексей Ионов в сборной России играет хорошо, но в ситуации, когда зоны перекрыты, важно умение сыграть накоротке.

Один игрок не сможет обыграть троих-четверых. Нехватка индивидуального мастерства приведёт к большому количеству навесных передач и скучному футболу, поэтому ставлю на безголевую ничью».

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