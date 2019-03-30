«Фрайбург» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария».



Ставка: победа “Баварии” с форой (-1,5) за 1.67.



"“Фрайбург” показывает в текущем сезоне немецкой Бундеслиги очень неплохой и привлекательный футбол. Эта сильная команда точно не является мальчиком для битья. В матчах до перерыва на игры национальных сборных “Фрайбург” переиграл берлинскую “Герту” и сыграл вничью на выезде с “Боруссией” из Менхенгладбаха.



“Бавария” после вылета из Лиги чемпионов от “Ливерпуля” просто обязана защитить титул чемпиона Германии. Нико Ковач понимает чтобы продолжить работу с мюнхенцами, ему придется сделать золотой дубль на внутренней арене. К тому же летом у мюнхенцев будет довольно большой бюджет для новых трансферов.



В последних трех турах Бундеслиги “Бавария” забила аж 16 мячей, просто уничтожая своих соперников. “Фрайбург” не из тех команд, которые в матче с фаворитами уходят в глухую оборону. Именно эта смелость и класс соперника могут и сгубить хозяев поля в данном матче. Поэтому ставлю на победу “Баварии” с форой (-1,5)".