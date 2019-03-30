ЦСКА — СКА: букмекеры назвали фаворита второго матча финала Западной конференции

Букмекеры назвали фаворита второго матча финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счет в серии 1-0 в пользу красно-синих.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на красно-синих за 2.01 (49%). Шансы СКА на победу оценены коэффициентом 3.36 (28%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05 (23%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.41, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.61.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.58, а на победу СКА — 2.48. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.40).



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