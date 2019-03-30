«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на каталонское дерби

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставки: победа «Эспаньола» с форой (+2) за 2.03, тотал меньше 4 мячей» за 1.63.



«Каталонское дерби. В последние годы «Барселоне» не всегда просто даются матчи с городскими соседями. В первом круге, правда, «Барса» выиграла — 4:0, но там был бенефис Лионеля Месси. Два его прекрасных штрафных все решили. Но в последнее время у команды Жоана Руби все очень неплохо. Проиграли в последнем туре «Севилье», пропустив с пенальти, но по игре «Эспаньол» выглядел не хуже. Проигрывать они не должны были.



Мне кажется, «Эспаньол» здесь упрется. Много голов от этой встречи ждать не стоит. «Эспаньол» достаточно убедительно играет в обороне. Да и «Барса» после матчей сборных всегда тяжеловато входит в игровой ритм. Плюс впереди Лига чемпионов, важнейшие матчи с «Манчестером». Именно о тех играх и будут думать футболисты «Барселоны», пусть сейчас им предстоит дерби.



Взять «Эспаньол» с форой (+2) хорошо, дают 2,03. Но и голов много не жду. Поэтому предлагаю поставить на «тотал меньше 4 мячей» за 1,63», — сказал Генич.