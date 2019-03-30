ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата» на второй матч полуфинала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на второй матч финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Ставка: ИТМ 2 шайб СКА за 2.20.



«Отменённый гол заслонил очевидный факт: в первой игре у СКА было всё для победы. Питерцы в пять раз чаще играли в большинстве, имели очевидное преимущество в движении. Не так-то просто с ходу вспомнить, когда ЦСКА получал на четыре большинства меньше. Или когда подопечные Игоря Никитина выглядели столь тяжеловато.



В этом (а вовсе не в отменённой шайбе) и заключается главный итог первого матча: СКА отдал игру, которую обязан был забирать. Питерцы перебросали соперника в три раза (37-12), но нельзя сказать, что Илья Сорокин стоял на ушах и творил чудеса. Скорее, он просто брал своё — набросы на ворота и броски от бортов или синей линии.



ЦСКА провёл один из худших матчей сезона, нахватал необязательных удалений, устроил фестиваль пробросов в третьем периоде, и всё равно выиграл. Если СКА всерьёз рассчитывает выиграть серию, то каждая слабая игра соперника должна наказываться. Красно-синих практически нереально победить в семиматчевой серии, если стабильно дарить им подарки и не дожимать.

Неплохо выглядит ИТМ 2 шайб СКА за 2.20: питерцы не могут забить красно-синим больше двух шайб на протяжении восьми матчей, а коэффициент сильно выше двойки. Проверим».