Аналитики: «Ростов» выиграет у «Урала» в домашнем матче 21-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал». Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Аналитики считают «Ростов» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Урала» можно поставить за 5.45, на ничью — за 3.36.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.72. Самый вероятный счёт — 1:0 (4.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.54. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.88, тотал меньше этого значения котируется за 1.47.



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