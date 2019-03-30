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«Ювентус» — «Эмполи»: ставка Нобеля Арустамяна с коэффициентом 2.30

«Ювентус» — «Эмполи»: ставка Нобеля Арустамяна с коэффициентом 2.30
Ставки

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 29-го тура Серии А «Ювентус» — «Эмполи».

Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 гола за 2.30.

«Даже без Криштиану «Ювентус» должен обыгрывать «Эмполи» дома в любом случае. «Старая синьора» в хорошем настроении. Вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, и, мне кажется, ближайшие два месяца команда отыграет с настроением и большим желанием дойти до конца в еврокубке и выиграть чемпионат.

Матч домашний, и это еще один повод брать индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 гола. Туринцы не станут ослаблять хватку раньше срока».

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