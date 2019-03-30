«Атлетико» не оставит шансов «Алавесу» в чемпионате Испании, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Алавес» — «Атлетико». Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 1.82. Шансы «Алавеса» на победу оценены коэффициентом 5.45. Поставить на ничью можно за 3.42.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.60, а на ТМ 2,5 гола — за 1.56.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.28. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 2.58.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.78.



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