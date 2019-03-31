«Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится 31 марта.



Ставка: тотал больше 215 очков за 1.94.



«У хозяев все в строю, преимущество своего паркета и лишний день отдыха, а «Портленд» проведёт выездной «бэк-ту-бэк» без Макколлума и Нуркича. Букмекеры отдают приличный перевес «Детройту», но лезть в фору слишком опасно, надёжнее смотрится тотал больше 215 очков за приличные 1.94.



Лиллард и Карри накануне отбегали свыше 31 минуты, силы обоих не безграничны, а в обороне малыши «Портленда» выглядят откровенно слабо. Нагрузка на лидеров «Трэйл Блэйзерс» приведёт к недоработкам в защите, чем постараются воспользоваться «Пистонс», частенько заводящиеся на домашнем паркете.



Неделю назад команды выдали на двоих 229 баллов, поэтому не совсем понятны основания для резкого снижения планки результативности. Да, после перерыва на матч звёзд «Детройт» демонстрирует последний темп, вот только в данной встрече хозяевам выгоднее включать полные обороты, чтобы по максимуму измотать Лилларда и пользоваться огрехами «Портленда» в обороне. И самое главное: на указанном отрезке данные коллективы являются лучшими во всей лиге по эффективности нападения».

«Детройт» — «Портленд». Прогноз: без Нуркича гости отдадут щит «Пистонс» выиграют по подборам с форой «+2,5», команды пробьют общий тотал — в «Большом куше».