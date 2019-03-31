«Зенит» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы гостей набрать очки в Петербурге

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.49 (64%). На победу «Оренбурга» можно поставить за 8.00 (12%), на ничью — за 4.00 (24%). Вариант «гости не проиграют» идет за 2.68 (36%).



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.20. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.39. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.64.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.29, тотал меньше этого значения котируется за 1.69.



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