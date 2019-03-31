«Зенит» — «Оренбург»: ставка Егора Титова на РПЛ с коэффициентом 3.20

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» в 21-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 2.60.



«Две газпромовские команды. И не совсем понятно, какая из них выигрышнее смотрится сейчас. У «Зенита» играют многие, кто не имел много игровой практики в последнее время. Нобоа вернулся после травмы, Оздоев играет, Жирков. Выбор футболистов просто огромный. Поэтому идет ротация. Правда, из Лиги Европы вылетели. Сейчас надо будет как-то уже решать с основой, а многие будут сидеть. Это может не лучшим образом повлиять на атмосферу.



Играл «Зенит» с «Аустрией» в промежуток, пока пауза на сборную была, и получили 0:3 дома. Да, Австрия ближе к концу первой десятки чемпионатов в Европе, но тоже неплохая лига, что мы и увидели. «Зенит» был бит, несмотря на то что 40 тысяч на трибунах было. Кто будет играть в составе «Зенита» — большой вопрос. Плюс после сборных эмоции не те. Легко «Зениту» не будет, пусть у них с «Оренбургом» и один спонсор.



Если «Зенит» и выиграет, то в сумасшедшей борьбе. Мне кажется, матч будет напоминать тот, что «Зенит» провел с «Уфой». Поставлю на победу «Зенита» в один мяч. У «Оренбурга» хорошие стандарты, есть неплохой Деспотович. Но у «Зенита» Дзюба забил наконец-то, пусть и за сборную. Тоже в атаке есть кем сыграть. Что-то вроде 2:1 тут и должно получиться».

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: у ворот Фролова будет жарко Соперники встречались между собой трижды, во всех случаях «Зенит» побеждал в один мяч.