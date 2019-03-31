Головин поможет «Монако» победить «Кан» в чемпионате Франции, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Кан». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 16:00 мск.



Букмекеры считают «Монако» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.39. Шансы «Кана» на победу оценены коэффициентом 10.25. Поставить на ничью можно за 4.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.21. Победа монегасков всухую идёт за 2.08.

Гол российского полузащитника монегасков Александра Головина оценен в 4.20.

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