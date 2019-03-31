Согласно котировкам, «Челси» расправится с «Кардиффом» в матче чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура АПЛ «Кардифф Сити» — «Челси». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 16:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.44. Шансы «Кардифф Сити» на победу оценены коэффициентом 8.50. Поставить на ничью можно за 4.70.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.01. Победа «Челси» всухую оценивается в 2.32.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.03. Самые вероятные авторы голов — Эден Азар (1.95) и Гонсало Игуаин (2.00).



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