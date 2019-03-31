«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Майкла Оуэна на АПЛ с коэффициентом 3.10

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 31 марта и начнется в 18:30 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 3.10.



«Просто статистика: «Ливерпуль» проиграл только одну из последних 24 домашних игр со «шпорами» в АПЛ. Ожидаю, что хозяева будут на вершине таблицы в воскресенье вечером, потому что вновь сумеют справиться с лондонским клубом.



Красные непобедимы в последних 36 домашних матчах АПЛ, в то время как «шпоры» без побед в последних четырех встречах на выезде. «Шпоры», вполне возможно, забьют, но красные заберут три очка и вернутся на первую строчку», — сказал Оуэн.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: «шпоры» заставят себя уважать «Ливерпуль» каждый сезон допускает осечки в ключевых матчах, ситуация рискует повториться.