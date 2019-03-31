«Краснодар» — «Анжи»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — «Анжи». Встреча состоится в воскресенье, 31 марта, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.



Ставки: победа «Краснодара» и тотал больше 2,5 мяча за 1.70, индивидуальный тотал «Краснодара» больше 2,5 мяча» за 1.85.



«Долгожданную победу в 2019 году должен одержать «Краснодар». Мы все расхваливаем их за качество игры. Но вот результата все еще не было. Он ни одной победы не одержал — ни в чемпионате, ни в Лиге Европы, ни в Кубке России. Играли неплохо, это правда.



Сейчас в Краснодар приезжает один из аутсайдеров — «Анжи», с молодежью в составе. Что ловить махачкалинцам в Краснодаре, не очень понятно. «Краснодар» вроде бы урегулировал отношения с Иваном Игнатьевым, он вернулся в состав. Наверняка появится на поле. Не знаю только, как его примут болельщики.



Думаю, никаких проблем у «Краснодара» быть не должно, если серьезно подойдут к этой встрече. Как минимум больше двух мячей «Краснодар» забить должен. Моменты команда создает, играет в очень хороший, комбинационный футбол. Раз уж крепкому «Оренбургу» два забили, то «Анжи» минимум два тоже получит, а то и три или даже больше. Мой прогноз — «победа «Краснодара» через верх». Ну и сыграл бы «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 2,5 мяча» за 1,85», — сказал Генич.