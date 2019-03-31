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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: котировки на главный матч тура чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: котировки на главный матч тура чемпионата Англии
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Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 18:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.58. Шансы «Тоттенхэм Хотспур» на победу оценены коэффициентом 6.25. Поставить на ничью можно за 4.35.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, на ТМ 2,5 гола — за 2.32.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.88.

Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.26. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (2.00) и Садио Мане (2.10).

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