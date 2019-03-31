Аналитики: Гран-при Бахрейна выиграет Леклер, Квят не попадёт в очковую зону

Сегодня, 31 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка второго этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало гонки запланировано на 18:10 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом гонки Шарля Леклера на «Феррари» (2.10). Следом идут Себастьян Феттель на «Феррари» (2.50) и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (4.50). Пятёрку замыкают Валттери Боттас на «Мерседесе» (12.0) и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (17.0).



Победа российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята идёт за 1000.0, финиш в топ-3 — за 251.0, а место в первой десятке — за 3.00.



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