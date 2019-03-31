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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ
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Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 31 марта в 18:30 мск.

Ставка: победа “Ливерпуля” + тотал меньше 4,5 за 2.05.

«В грядущем туре Английской премьер-лиги нас ждет важнейший матч между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом”. На “Энфилде” может и решиться дальнейшая судьба чемпионской гонки в АПЛ. “Ливерпуль” вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, сломив сопротивление мюнхенской “Баварии”. Это должно придать мерсисайдцам дополнительные силы и мотивацию в очень сложной чемпионской борьбе с прекрасным “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы.

“Тоттенхэм” все еще замыкает тройку лидеров в турнирной таблице, но качество обороны и командные взаимодействия защитников все еще не сильно впечатляют. Это было видно и в последних матчах перед паузой на игры национальных сборных.

Мне кажется, Юрген Клопп научил “Ливерпуль” контролировать ход даже самых сложных матчей. К тому же на своем поле ливерпульцы очень сильны и не проигрывают крайне длительный промежуток времени. Ставлю на победу “Ливерпуля” + тотал меньше 4,5».

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