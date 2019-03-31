Федерер победит Иснера в финале турнира в Майами, не сомневаются эксперты

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, вышел в финал соревнований, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (20)– 6:2, 6:4. За титул в финале соревнований швейцарец поспорит с американским теннисистом Джоном Иснером (7).

Согласно котировкам, у американца меньше шансов в этом матче. Победа Джона Иснера оценивается коэффициентом 4.38, победа с форой «+3,5» гейма — 1.57.



Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.44.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.49. Тотал больше 25,5 гейма идёт с коэффициентом 1.96.



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