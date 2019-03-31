«Реал» — «Уэска»: букмекеры оценили шансы мадридцев оформить разгром

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Реал» — «Уэска». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14. Шансы «Уэски» на победу оценены коэффициентом 20.50. Поставить на ничью можно за 9.70.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.71, а на ТМ 3,5 гола — за 2.27.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Реала» всухую оценивается в 2.10.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.50. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 2.06.



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