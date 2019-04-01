«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Игра состоится 1 апреля.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.61.



«У лондонцев дела наладились. Мы помним длительную серию без поражений “канониров”, которая затем оборвалась. Однако в последних играх команда Унаи Эмери стала действовать сильнее и стабильнее. Сухие победы над “Манчестер Юнайтед” в АПЛ и над “Ренном” в ответной встрече Лиги Европы добавляют плюсы в копилку лондонцев.



“Ньюкасл” выглядит одной из самых простых команд чемпионата Англии. “Сороки” являются самой британской командой Премьер-лиги. Однако в последнее время этот клуб довольно много забивает и регулярно создаёт моменты у ворот соперников самого разного класса.



Мне кажется, что в этой встрече стоит ждать много забитых голов. У “Ньюкасла” не самая надёжная оборона, а “Арсенал” любит использовать высокий прессинг. Поэтому жду яркую игру и ставлю на тотал больше 2,5».

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