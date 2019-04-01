Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области за февраль 906 тыс. рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Самарской области за январь-февраль 2019 года составила более 1,6 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства управления финансами Самарской области.



Согласно отчёту, на 1 марта 2019 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,63 млн рублей. За февраль в бюджет региона поступило 906 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год в регионе составляют 8,3 млн рублей.

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