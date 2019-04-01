«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Майкла Оуэна на АПЛ с коэффициентом 2.10

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи 1 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Арсенал» победит в первом тайме и по итогам матча за 2.10.



«Вот что говорит статистика: «Арсенал» выиграл последние шесть домашних игр с «Ньюкаслом» в АПЛ и в среднем по ходу этой серии забивал три гола за матч.



«Ньюкасл» сейчас вполне неплох, у «сорок» 10 очков в пяти турах. Но «канониры» являются одной из трёх команд с идеальным результатом на своём поле в 2019 году. Лондонцы выиграли последние девять матчей АПЛ на «Эмирейтс», так что тут я не буду оригинален и поставлю на них», — сказал Оуэн.

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