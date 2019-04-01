Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс», который состоится 1 апреля.
Ставка: индивидуальный тотал «Наггетс» больше 117,5 очка за 1.87.
«Майк Мэлоун частенько осторожничает в гостевых поединках и даже с середняками и аутсайдерами порой сбивает темп, чтобы за счёт более слаженного командного баскетбола добывать победы. Когда в гости к «Наггетс» приезжает задорный коллектив с проблемами в обороне, то здесь «Денвер» уже сам не прочь оторваться по полной программе и повеселить публику.
«Вашингтон» абсолютно не намерен закрываться, а потеря Аризы делает оборонительный потенциал парней Скотта Брукса совсем невысоким. «Уизардс» совсем недавно получили 124 очка от «Лейкерс», 121 от «Санз» и 128 от «Джаз». То есть оборона столичного коллектива не выдерживает никакой критики, статистику позволяют набивать всем, кому не лень.
Во втором юните у «Денвера» выходят молодые и бегущие ребята, которым идеально подходит расхлябанность «Вашингтона». Дома у «Наггетс» баланс 31-6, и, несмотря на недавние натужные победы, дырявых «Уизардс» парни Майка Мэлоуна с огромной вероятностью вынесут вперёд ногами.
У «Вашингтона» в поединке с «Ютой» прилично полетело и со средней, и с периметра, сейчас мы ожидаем определённого снижения процента попадания. Всё же «Уизардс» не должны второй раз кряду атаковать с точностью выше среднего против обороны, входящей в топ-10. «Денвер» гораздо сильнее во всех компонентах, поэтому разгром оппонента не станет большим сюрпризом».
«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА