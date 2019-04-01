«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс», который состоится 1 апреля.



Ставка: индивидуальный тотал «Наггетс» больше 117,5 очка за 1.87.



«Майк Мэлоун частенько осторожничает в гостевых поединках и даже с середняками и аутсайдерами порой сбивает темп, чтобы за счёт более слаженного командного баскетбола добывать победы. Когда в гости к «Наггетс» приезжает задорный коллектив с проблемами в обороне, то здесь «Денвер» уже сам не прочь оторваться по полной программе и повеселить публику.



«Вашингтон» абсолютно не намерен закрываться, а потеря Аризы делает оборонительный потенциал парней Скотта Брукса совсем невысоким. «Уизардс» совсем недавно получили 124 очка от «Лейкерс», 121 от «Санз» и 128 от «Джаз». То есть оборона столичного коллектива не выдерживает никакой критики, статистику позволяют набивать всем, кому не лень.



Во втором юните у «Денвера» выходят молодые и бегущие ребята, которым идеально подходит расхлябанность «Вашингтона». Дома у «Наггетс» баланс 31-6, и, несмотря на недавние натужные победы, дырявых «Уизардс» парни Майка Мэлоуна с огромной вероятностью вынесут вперёд ногами.



У «Вашингтона» в поединке с «Ютой» прилично полетело и со средней, и с периметра, сейчас мы ожидаем определённого снижения процента попадания. Всё же «Уизардс» не должны второй раз кряду атаковать с точностью выше среднего против обороны, входящей в топ-10. «Денвер» гораздо сильнее во всех компонентах, поэтому разгром оппонента не станет большим сюрпризом».

«Денвер» — «Вашингтон». Прогноз: «Уизардс» продолжат играть без защиты «Денвер» наберёт от 118 очков и возьмёт под контроль щит — в «Большом куше».