СКА — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на третий матч полуфинала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на третий матч финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи 1 апреля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 2-0 в пользу красно-синих.



Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.16.



«Питерцам надо срочно добавлять в атаке, но без Павла Дацюка креатива и неординарных решений заметно не хватает. СКА при первой возможности нагружает Илью Сорокина бросками от синей линии и бортов, активно использует набросы, вот только непосредственно опасных моментов и выходов на убойные позиции у них совсем немного. Бороться на пятаке и успевать на добивание получается так себе, а допускать ошибки Сорокин не спешит.

Трудно пройти мимо П2 с нулевой форой за 2.16. ЦСКА ни разу не проиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, а также выиграл девять предыдущих очных встреч со СКА. Для питерцев эта игра фактически будет битвой за жизнь (всё же отыграться у красно-синих с 0-3 практически нереально), и они наверняка оставят на льду все силы, но если при такой статистике коэффициент превышает двойку, надо брать.



К тому же 0-2 в серии не оставляет хозяевам права на ошибку, а играть против сильного соперника под таким давлением крайне трудно. Пожалуй, можно рассмотреть и ставку «ЦСКА не проиграет в основное время + тотал меньше 5,5 шайбы» за 2.10».