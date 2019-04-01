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«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Пола Мерсона на АПЛ с коэффициентом 3.10

«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Пола Мерсона на АПЛ с коэффициентом 3.10
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Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи 1 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.

Ставка: «Арсенал» победит и тотал больше 3,5 мячей за 3.10.

«Нельзя недооценивать «Ньюкасл», это опасная команда. Они были действительно хороши в последнее время, сейчас их трудно победить. Но такие матчи «Арсенал», как правило, заканчивает в свою пользу. Если бы у «Ливерпуля» в оставшихся турах были соперники «Арсенала», они выиграли бы титул.

«Арсенал», конечно, будет терять очки, ведь лондонцы слабее «Ливерпуля». Но сегодня сюрпризов не жду: на «Эмирейтс» команда Эмери сейчас очень хороша», — сказал Пол Мерсон.

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За последние 10 матчей на своём поле у «Арсенала» 8 побед с разницей в два мяча и более.
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