Аналитики: Вихлянцева проиграет Татьяне Марии на турнире в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева на старте соревнований категории Premier в Чарльстоне (США) встретится с Татьяной Марией из Германии.



Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Татьяны Марии оценивается коэффициентом 1.76, победа с форой «–1,5» гейма — 1.91.



Если Наталья Вихлянцева сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.06. На то, что она выиграет с форой «+1,5» гейма, можно поставить за 1.91.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.70. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.95.



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