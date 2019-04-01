«Арсенал» — «Ньюкасл»: букмекеры оценили шансы команд в матче 32-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи 1 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 1.39. На победу «Ньюкасл Юнайтед» можно поставить за 8.90, на ничью — за 5.25.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.96. Самый вероятный счёт — 2:0 (7.40).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.81. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше этого значения котируется за 2.52.



Наиболее вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.62) и Александр Ляказетт (1.95). Сухая победа «Арсенала» идёт за 2.48.



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