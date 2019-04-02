«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.13.



«В прошлом сезоне «Барса» помучилась с «Вильярреалом». До удаления у «Вильярреала» мало что получалось создать у «Барсы», но в итоге выиграла 2:0. По счету вроде бы комфортно, но было не очень просто. 2:0 «Барса» выиграла в первом круге нынешнего сезона. А вот до этого на стадионе «Вильярреала» «Эстадио де ла Керамика» «Барса» дважды подряд не выигрывала.



У «Барсы» сейчас очень интенсивный график. Впереди матч с «Атлетико», потом выезд в Манчестер на игру Лиги чемпионов. Думаю, акцент у Эрнесто Вальверде будет смещен на матч с «Атлетико», который, по большому счету, может стать чемпионским. После этого можно будет сосредоточиться на Лиге чемпионов.



Сейчас у «Барсы» нормальный гандикап перед соперниками. Отрыв позволяет потерю очков. Мне кажется, что «Барса» не будет сильно расстраиваться, если она не обыграет «Вильярреал» на выезде. А вот хозяевам очки очень нужны, их надо стараться брать даже в игре с лидером. «Вильярреал» будет цепляться. Наверняка у «Барсы» будет ротация, надо дать отдохнуть ведущим игрокам. Не исключено, что Месси не сыграет, да и Луис Суарес. Мы видели, к чему может привести отсутствие лидеров «Барсы», в кубковой встрече с «Севильей».



Думаю, «Вильярреал» не уступит. Можно брать «Вильярреал» не проиграет за 2,13. Ну или скромненько можно взять «Вильярреал» с форой (+1) за 1,67», — сказал Генич.

«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз: каталонцы добавят во втором тайме За три предыдущих выезда на «Эль-Мадригал» сине-гранатовые добыли всего одну победу.