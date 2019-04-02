«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на третий матч серии плей-офф

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на третий матч финала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи 2 апреля 2019 года запланировано на 17:00. Счёт в серии 2-0 в пользу «ястребов».



Ставка: тотал больше 17,5 бросков в первом периоде за 1.70.



«Если первый матч серии получился одним из лучших за весь розыгрыш КХЛ, то во втором преимущество «ястребов» было даже немного неприличным. Юха Метсола держал гостей в игре 55 минут, но в конце концов подопечные Боба Хартли добились своего.



Николай Цулыгин так и не смог разобраться с зачисткой пространства перед воротами: «Авангард» был активен на пятаке и много бросал из слота. Собственно, все шайбы Метсола пропустил либо с близкого расстояния, либо после помех с обзором (бросок Тейлора Бека из-под защитника, вернувший хозяевам лидерство).



В серии с «Автомобилистом» грамотно помогать вратарю получалось, но омичи выходят на убойные позиции гораздо чаще. Метсола берёт всё возможное (и даже половину из невозможного), вот только этого совсем не хватает. Если «Авангард» продолжит так часто атаковать из слота и нагнетать ситуацию на пятаке, дежурные две-три шайбы с большой долей вероятности он забросит.

Можно рассмотреть ТБ 17,5 броска в первом периоде за 1.70. В первом матче на указанном отрезке было 24 попадания в створ, во втором — 19. Дома «Салават Юлаев» обычно действует агрессивнее, а с нацеленностью «Авангарда» на ворота всё и так понятно».