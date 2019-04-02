«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Примеры

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставки: победа «Вильярреала» с форой "+1,5" за 1.53, тотал меньше 3,5 мяча за 1.60.



«У «Барселоны» очень плотный календарь. Поплотнее, чем у её соперника в Лиге чемпионов «МЮ». Это не значит, что с «Вильярреалом» «Барселона» будет ходить по полю и отбывать номер, нет, но и нестись сломя голову тоже не будет.

Зато «Вильярреал» на кураже от того, что вышел наконец из зоны вылета, постарается себя как следует проявить. На победу рассчитывать, конечно, было бы слишком оптимистично, но побороться за ничью хозяева смогут, тем более, как уже было отмечено, у «Барселоны» затем два матча со соперниками поинтереснее», — сказал Черданцев.

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры