«Вулверхэмптон» — «МЮ»: букмекеры оценили шансы команд в матче 33-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 2 апреля 2019 года запланировано на 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Манчестер Юнайтед» за 1.97. Шансы «Вулверхэмптона» на победу оценены коэффициентом 4.15. Поставить на ничью можно за 3.65.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.84.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Манчестер Юнайтед» всухую оценивается в 3.26.



Победа «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.06.



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