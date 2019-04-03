СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита четвертой игры финала Запада

Букмекеры назвали фаворита четвертого матча финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи 3 апреля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 2-1 в пользу москвичей.



Букмекеры оценивают шансы СКА выше. Поставить на питерцев можно за 2.3 (39%). Шансы ЦСКА победить оценивают коэффициентом 2.8 (34%). Поставить на ничью в основное время можно за 3.7 (27%).



По оценке аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.5.



Коэффициент на победу ЦСКА в матче — 2.05, а на победу СКА — 1.75. Наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (9.0).



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