«Оренбург» — «Крылья Советов»: котировки на матч 16-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало игры 3 апреля 2019 года — в 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Оренбурга» за 2.4. Шансы «Крыльев Советов» на победу оценивают коэффициентом 3.45. Поставить на ничью можно за 3.0.



По оценке аналитиков, в матче не будет много голов: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.7, на ТМ 2,5 гола — за 1.45.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.2. По оценке экспертов, наиболее вероятный счет встречи — 1:1 (коэффициент 5,75).



«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у него в активе 26 очков. Самарцы — на 11-й строчке с 24 очками.



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