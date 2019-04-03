«Валенсия» — «Реал» (Мадрид): прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.75



«Валенсия» после важнейшей победы над «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан» будет принимать мадридский «Реал». Мы видим, что у «Реала», как сказал коллега Минин, уже началась предсезонка. Зидан пробует различные варианты состава, включает в него своего сына. Но проблем у «Реала» в обороне более чем достаточно. Команда играет не очень надёжно. В атаке моменты создаёт, достаточно легко это делает. Но проблемы в обороне у «Реала» остаются, мы это видели в матче с «Уэской».



Всё-таки игра ещё не выстроена у «Реала». Зидан разбирается, с кем ему дальше по пути, с кем — нет.



«Валенсии» очки очень нужны. Борьба за четвёртое место только обострилась после поражения «Хетафе» от «Леганеса» и победы «Валенсии» в Севилье. Команды уплотнились. И сейчас «Валенсии» играть с «Реалом», а «Севилье» с «Алавесом». У «Хетафе» не самый простой матч против «Эспаньола».



«Валенсия» сейчас на ходу, все лидеры в полной боевой готовности. Дома «Валенсия» проиграла только один матч — «Жироне». Да и не должна она была тогда проигрывать, но был бенефис голкипера Яссина Буну.



Думаю, что сейчас «Валенсия» не должна проиграть «Реалу». Рекомендовал бы сыграть именно эту ставку», — сказал Генич.