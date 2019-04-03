«Локомотив» — «Ростов»: эксперты оценили шансы команд в матче Кубка России

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Матч начнётся 3 апреля 2019 года в 19:30 мск.



Букмекеры оценивают вероятность успеха хозяев коэффициентом 1.95. Шансы «Ростова» победить эксперты оценили коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 3.15.



По оценке аналитиков, в матче не будет много голов. Поставить на ТБ 2,5 гола можно за 2.70, а на ТМ 2,5 гола — за 1.45.



Вероятность того, что обе команды забьют, букмекеры оценили коэффициентом 2.30. По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи — победа «железнодорожников» со счётом 1:0 (коэффициент 4.95).



В финале победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшим в паре «Урал» — «Арсенал».



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