«Рома» — «Фиорентина»: котировки на матч 30-го тура Серии А

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Фиорентина». Встреча начнётся 3 апреля 2019 года в 22:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 2.00. Шансы «Фиорентины» выиграть на выезде эксперты оценили коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 3.55.



Вероятность того, что команды смогут забить ТБ 2,5 гола, букмекеры оценили коэфффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола аналитики предложили коэффициент 2.15.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.60.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6,50).



«Рома» идёт на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. У «Фиорентины» 38 очков и 10-я строчка.



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