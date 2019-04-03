«Антверпен» — «Нижний Новгород»: котировки на матч баскетбольной Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА между «Нижним Новгородом» и бельгийским клубом «Антверпен Джайнтс». Встреча начнется 3 апреля в 21:00 мск.



Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев в основное время матча коэффициентом 1.67. На российский клуб можно поставить за 2.46. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 14.0.



Шансы «Нижнего Новгорода» пройти в полуфинал (в первом матче россияне уступили 68:83) эксперты оценили коэффициентом 10.00. На проход «Антверпен Джайнтс» можно поставить за 1.05.



Поставить на ТБ 155,5 очка в матче можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на ТМ 155,5 очка.



В ответном матче «Нижнему Новгороду» не поможет основной разыгрывающий — американец Кендрик Перри.



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