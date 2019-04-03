«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 30-го тура Серии А

Комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 30-го тура Серии А «Рома» — «Фиорентина».



Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.85



«Рома» играет всё хуже и хуже. Футболисты уже жалуются на плохую физическую форму. «Фиорентина» — клуб, который на самом деле может играть очень хорошо, но он нестабилен и плох в обороне. Но это отголоски молодости: я недавно читал, что у «лилий» самая молодая команда в Европе. Это, как мне кажется, одна из проблем.



Но сыграть на «Олимпико» классно, ярко, задорно «Фиорентина» может, тем более учитывая проблемы «Ромы» с формой и травмированными. Я готов рискнуть и поставить на то, что гости не проиграют», — сказал Арустамян.