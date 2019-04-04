В рейтинге букмекеров на «Чемпионате» произошли важные изменения

«Чемпионат» продолжает развитие рейтинга букмекеров, призванного максимально подробно информировать игроков о легальных БК. Теперь на главной странице рейтинга букмекеров (https://bet.championat.com/) появились специальные символы, означающие регистрацию представителя конкретной букмекерской компании на нашем портале.



При возникновении вопросов или спорных ситуаций вы всегда сможете напрямую обратиться к представителю букмекерской компании в комментариях, а сотрудники «Чемпионата» поспособствуют тщательному рассмотрению каждого конкретного случая.



Лучшим на «Чемпионате» ставят 5, худшим — 1. Балл формируется из оценок за отдельные характеристики. Мы аттестуем букмекерскую контору по восьми критериям: надёжность, коэффициенты, линия и роспись, идентификация, удобство пополнения счёта и вывода средств, техническая поддержка, бонусы и акции, технологичность.