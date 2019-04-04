Букмекеры назвали наиболее вероятное наказание для Кокорина и Мамаева

Аналитики оценили вероятность приговора суда первой инстанции по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева без учёта апелляций и кассаций.



Согласно оценкам экспертов, форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» приговорят к лишению свободы на определённый срок. Поставить на данное развитие событий можно с коэффициентом 1.50.



Ставка на условное осуждение Кокорина и Мамаева доступна за солидные 2.40. Любой другой приговор суда оценивается коэффициентом 4.50.



Напомним, первое открытое заседание суда состоится 9 апреля. При этом срок пребывания футболистов под стражей продлили до 25 сентября 2019 года. Игрокам грозит до семи лет лишения свободы. Они находятся в СИЗО с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.